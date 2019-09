Boris Johnson battuto in Parlamento. Se passerà la mozione anti-Brexit chiederà le elezioni

Come era stato annunciato nella serata di ieri, con il passaggio del ministro Phillip Lee dalla maggioranza ai LibDem, Boris Johnson non ha più la maggioranza del Parlamento. Con una mossa televisiva aveva lasciato i banchi dei Tories per raggiungere quelli delle opposizioni.

La Camera dei Comuni ha approvato con 328 voti favorevoli e 301 contrari il nuovo calendario del Parlamento che permetterà la discussione di emergenza sul No Deal, evitando la chiusura di Boris Johnson. Se dovesse passare la mozione anti-Brexit e contro l’uscita senza accordo, il premier britannico ha annunciato che indirà elezioni anticipate.

Una vera e propria rivolta dei deputati europeisti dei Tory contro Boris Johnson, che ha portato il partito su una posizione troppo dura sulla Brexit per alcuni, fregandosene dei dossier che stimano un disastro economico e sociale con un’uscita senza accordo.

Phillip Lee, ex medico, 48 anni e da sempre pro UE ha deciso di attirare l’attenzione della platea, con la sua camminata nella Camera dei Comuni che ha fatto il giro del mondo. “Quando l’altro giorno ho sentito Jacob Rees-Mogg – uno dei brexiteers più duri – parlare alla radio ed offendere un medico che gli contestava la sua posizione sul No Deal, ho detto basta”, queste le parole di Phillip Lee.

Il rinvio della Brexit al 31 gennaio 2020

Tra oggi e domani dovrebbe votarsi in Parlamento una legge che obbligherebbe il premier a chiedere l’ennesimo rinvio della Brexit, se non trovasse un nuovo accordo entro il 19 ottobre. Importante lo speaker John Bercow, che ha concesso la discussione di emergenza sul No Deal, aggirando così la chiusura del Parlamento di Boris Johnson.