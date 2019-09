Facebook potrebbe togliere il numero dei likes come Instagram

Facebook potrebbe togliere il numero dei likes dai post come è successo con Instagram nelle scorse settimane. Sarebbe una sperimentazione e potrebbe partire nelle prossime settimane, per contrastare il fenomeno di acquisto dei likes, in voga soprattutto tra i personaggi pubblici.

È da ricordare che sia Facebook che Instagram fanno parte dello stesso network, dunque la decisione di sperimentare su Instagram potrebbe essere stata per iniziare a “testare” il provvedimento ed i suoi effetti. Facebook aveva spiegato che voleva dare più risalto ai contenuti rispetto al numero dei likes. Su Instagram la sperimentazione è stata attivata in sette Paesi, tra cui anche l’Italia.

“Gli utenti potranno condividere contenuti in maniera più libera”, ha detto una ricercatrice, Jane Manchung Wong, che ha collaborato con Facebook. La stessa cosa avverrà anche su YouTube, che non mosterà più il numero di utenti dei canali con più di mille iscritti.