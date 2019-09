Juventus, Mandzukic fuori dalla lista Champions. Operato Chiellini

È stata pubblicata la lista Champions della Juventus, con alcune sorprese, come l’esclusione di Mario Mandzukic ed Emre Can, con quest’ultimo acquistato appena un anno fa durante il calciomercato estivo. La Juventus ha confermato le anticipazioni che erano uscite nelle scorse ore, con Mandzukic bocciato da Maurizio Sarri ed i dubbi su Emre Can, nonostante sia stato utilizzato durante la gara contro il Napoli.

Le condizioni di Ramsey preoccupano e per questo molti avrebbero preferito inserire Emre Can nella lista Champions. Il reparto medico della società ha comunque dato rassicurazioni sulle condizioni dell’ex Arsenal.

Era circolata anche la voce di un’esclusione di Bentancur, il giovane uruguaiano che lo scorso anno era emerso tra i titolari. Sono assenti nella lista Champions anche i giocatori infortunati Pjaca e Perin, oltre a quella di Chiellini.

Lista Champions

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 de Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon

Operato Chiellini

L’operazione di Giorgio Chiellini è stata effettuata nella giornata di ieri ed è perfettamente riuscita, infortunatosi al legamento del ginocchio destro nei giorni scorsi in allenamento. Inizia ora la fase di recupero per il capitano bianconero, che dovrebbe tornare in campo tra sei mesi.