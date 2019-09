Milano, non si ferma al posto di blocco e si scontra con una volante contromano

Un ragazzo ha speronato una volante a Milano, in via Giovanni Battista Piazzetta, dove è terminato l’inseguimento che era iniziato in viale Omero, dove era presente un posto di blocco. Gli agenti hanno intimato l’alt al ragazzo, 23 anni di origini marocchine, che però ha proseguito accelerando ed andando in direzione contromano.

Il ragazzo è stato fermato ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’incidente è accaduto alle 4 circa della notte scorsa.

I fatti

L’inseguimento è iniziato quando l’Opel Astra del ragazzo non si è fermata all’alt del posto di blocco dei Carabinieri, ed ha successivamente svoltato in via Piazzetta contromano e finendo per scontrarsi con l’altra volante che era stata chiamata dagli agenti. Il ragazzo non ha riportato ferite, mentre i due agenti che erano a bordo sono stati al pronto soccorso ed hanno riportato una prognosi di cinque giorni. L’auto è stata sequestrata dalle autorità.