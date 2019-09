Sondaggi elettorali oggi Ixè: Lega al 30%, centrosinistra al 28%

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Ixé, la Lega ha avuto un calo che l’ha portata intorno al 30%, mentre il centrosinistra unito è al 28%. Sale anche il Movimento 5 Stelle, che recupera rispetto alle elezioni europee e torna sopra il 22%.

Lega passa dal 34,3% al 30,1%

Il partito di Salvini è in discesa non solo rispetto alle ultime settimane, quando aveva raggiunto i propri massimi, con alcuni istituti che parlavano del 38% di consensi, ma anche alle elezioni europee. Il 26 maggio la Lega prese il 34,3%, mentre ora si avvicina alla soglia del 30%.

Sondaggi elettorali oggi 4 settembre Ixé

4 SETT Europee Lega 30,1 34,3 PD 23 22,7 M5S 22,3 17,1 Fratelli d'Italia 7,4 6,5 Forza Italia 7,0 8,8 +Europa 4,0 3,1 Europa Verde 1,5 2,3 La Sinistra 2,4 1,7 Altri 2,3 3,5 Indecisi 32,9 43,9

Il centrosinistra è al 28,5%, con +Europa ed Europa Verde in coalizione insieme al PD, mentre il centrodestra è al 44,5%, alle scorse europee aveva raccolto quasi il 50%. In calo gli indecisi, al 32,9%.

Per la metà degli italiani il Governo Conte Bis durerà poco

Secondo quanto rilevato dai sondaggi elettorali di oggi, il nuovo Governo Conte che sta nascendo non ha molte prospettive per la maggioranza degli italiani. Per oltre il 50% è destinato a durare poco, al massimo fino al 2020, per poi tornare alle urne.

Quanto durerà il Conte Bis?

TUTTI Elettori PD Elettori M5S Arriverà al termine della legislatura (2023) 15 27 20 Durerà fino all'elezione del Presidente della Repubblica (Genn 2020) 16 24 26 Arriverà fino all'anno prossimo (2020) 23 24 23 Farà fatica ad arrivare a Natale 25 2 20 Non saprei 21 23 11

Da notare come gli elettori PD escludano al 100% che questo nuovo Governo PD-M5S non possa arrivare a Natale. Per un 31% totale il Governo Conte Bis potrebbe durare più di due anni, o fino all’elezione del successore di Mattarella, oppure fino alla fine della legislatura.

La percentuale di giudizi negativi sulla durata del governo complessivamente è del 48%, con al massimo un arrivo alla primavera del 2020. Alto anche il numero di chi non si esprime.

La fiducia in Conte

Come rilevato anche da altri sondaggi politici elettorali il gradimento di Conte si mantiene alto, con un totale del 48% di giudizi positivi (Abbastanza+Molto). Inoltre il premier Conte ha complessivamente il consenso nell’elettorato M5S (72% giudizi positivi) ed anche nel PD sopra la media (54% giudizi positivi)

Fiducia in Giuseppe Conte