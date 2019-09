Sondaggi politici oggi 4 settembre: il 55% degli italiani non voleva il Governo PD-M5S

Con l’ok della piattaforma Rousseau, arrivato ieri sera, la nascita del Governo PD-M5S è sempre più probabile, ma gli italiani sono divisi sulla questione. L’istituto Tecné, che ieri aveva confermato il calo di sette punti della Lega, ha realizzato un sondaggio politico sull’opinione degli italiani.

Il 55% degli italiani non voterebbe la fiducia a Conte

Per i sondaggi politici di oggi il 55% di tutto l’elettorato non voterebbe la fiducia ad un Governo PD-M5S. Solo il 30% degli italiani è al momento a favore del nuovo esecutivo, una percentuale non esigua, ma che risulta inferiore ai numeri di PD e M5S negli ultimi sondaggi elettorali. In totale il 15% non si è espresso sulla questione.

Voterebbe la fiducia a Giuseppe Conte in un Governo PD-M5S?

TUTTI Elettori PD Elettori M5S SI - Voterebbe la fiducia 30% 66% 52% No - Non la voterebbe 55% 26% 44%

Gli elettori del PD sono più convinti del nuovo Governo, con il 66% che sarebbe favorevole a votare la fiducia a Conte, mentre solo il 26% risulta contrario. Più equilibrato il giudizio nel M5S, con il 52% favorevole al Governo Conte ed il 44% contrario. L’8% dell’elettorato del PD non si è espresso, come il 4% di quello del M5S.

Le prossime rilevazioni sulle intenzioni di voto

Con la nascita del nuovo Governo che dovrebbe avvenire tra oggi e domani, i sondaggi politici della prossima settimana potrebbero dare indicazioni importanti sui movimenti dei consensi. Dalle ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto, il PD ha guadagnato nelle prime due settimane di agosto, mentre il M5S ha guadagnato dopo Ferragosto sulla Lega.

Sondaggi politici oggi 3 settembre Tecné