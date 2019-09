Spread Btp-Bund di oggi 4 settembre sotto quota 150 punti base

Nuovi minimi per lo spread Btp-Bund oggi 4 settembre, con la formazione del Governo Conte, arrivato sotto 150 punti base, uno dei punti più bassi degli ultimi anni. Il livello del differenziale italiano è tornato sui numeri dei Governi Renzi e Gentiloni, quando era stabile tra 100 e 150 punti base. Il rendimento dei titoli italiani è sceso allo 0,82%, anche questo in calo rispetto ai giorni scorsi, quando era sceso sotto l’1%.

Ieri chiusura a 158 punti base

Lo spread di ieri 3 settembre aveva chiuso a 158 punti base, in attesa del voto su Rousseau, mentre oggi con il profilarsi del Governo giallo-rosso i mercati hanno reagito in maniera positiva. Lo spread è in calo costante da inizio settimana, quando era partito da 170 punti base ed avuto un trend in discesa nelle ore successive.

Borse europee positive per l’allontamento del No Deal

Un’altra notizia accolta positivamente dalle Borse europee è stata la sconfitta in Parlamento di Boris Johnson, che ha perso la maggioranza, con il No Deal che ad oggi diventa meno probabile.