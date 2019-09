Tre Cime, escursionisti salvati “contro la loro volontà” dovranno pagare i soccorsi

Un conto da 8mila a 10mila euro per i soccorsi che li hanno portati in salvo sulle Tre Cime di Lavaredo, a Belluno, per i due turisti spagnoli che avevano rifiutato l’elicottero nei giorni scorsi. I due alpinisti sono stati portati in salvo dal Soccorso Alpino.

La notizia è stata resa nota da Giovanni Cipolotti, il primario di Pieve di Cadore: “Alle due persone saranno richieste le somme dell’intervento”. La coppia, che arrivava da Barcellona, aveva iniziato la scalata della montagna tre giorni fa e per due volte aveva rifiutato l’intervento dei soccorsi.

Secondo quanto riportato dalle foto che erano state inviate, il Soccorso Alpino aveva capito che i due alpinisti si trovavano fuori dal percorso standard, ma la coppia ha rifiutato di salire sull’elicottero. Solo le pressioni della famiglia dell’uomo hanno consentito di portare a termine il soccorso.