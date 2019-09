Afghanistan, attentato a Kabul: colpiti soldati stranieri

Un’autobomba è esplosa a Kabul intorno le ore 10 locali, quando erano le 7.30 in Italia. Secondo quanto è stato riferito dalle autorità e dal portavoce del ministero dell’Interno, Nasrat Rahimi, è quello di Shah Drak, un quartiere importante perché ospita il ministero della Difesa ed il quartier generale della Nato.

I talebani hanno rivendicato l’esplosione, confermando che era quello l’obiettivo dell’attacco. L’attentatore è stato definito come un “cercatore di martirio” ed è stato sottolineato dai talebani come l’autobomba sia stata fatta esplodere al passaggio di un convoglio di soldati stranieri.

Un testimone ha parlato di almeno cinque morti, con i corpi a terra nella zona limitrofa dell’attentato. Altri media locali parlano di circa 10 morti tra i civili. Non è il primo attentato dei talebani nel paese, mentre i negoziati con gli Usa per il ritiro delle truppe è ancora in atto, dopo 20 anni di guerra.

Gli Stati Uniti stavano lavorando ad un accordo di pace con i talebani, secondo il quale il Pentagono ritirerà 5mila soldati dei 13mila che sono al momento in Afghanistan. In cambio i fondamentalisti islamici hanno dichiarato che combatteranno l’Isis, di non far entrare gli jihadisti nel Paese e di ripudiare al-Qaeda.