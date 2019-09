Brexit, il fratello di Boris Johnson lascia il governo: “Lacerato tra famiglia e paese”

Il fratello del primo ministro Boris Johnson ha lasciato il governo. Nelle ore successive alla doppia sconfitta di Boris Johnson in Parlamento, che ha visto perdere sia sulla mozione anti No Deal, sia sulla sua richiesta di elezioni anticipate. Fino a poche ore fa Jo Johnson era sottosegretario allo Sviluppo Economico e si è dimesso in maniera clamorosa dal suo incarico.

“È stato un onore rappresentare Orpington per 9 anni e servire tre premier. Nelle ultime settimane sono stato diviso tra famiglia ed interesse nazionale: la tensione non è risolvibile ed è ora per altri di assumere i miei ruoli di governo e come deputato”, queste le parole del fratello di Boris Johnson.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019

Sembra che Jo Johnson non abbia apprezzato la strategia politica del fratello, specialmente sui temi della Brexit. Jo Johnson è da sempre europeista e probabilmente anche per questo ha ritenuto opportuno lasciare il governo: “L’Europa non ci è stata mai ostile, eravamo nelle condizioni perfette per rimanere”, queste le parole che aveva rilasciato in una recente intervista.