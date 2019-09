Demo Fifa 20, la data di uscita e le novità introdotte

Il 12 settembre uscirà la demo di Fifa 20, molto attesa dai videogiocatori per capire come cambierà il gioco di calcio più popolare sul mercato, specie con la concorrenza di PES 2020, già uscito nella versione demo e che ha ricevuto giudizi molto positivi dagli esperti.

Il nuovo capitolo della serie calcistica di EA Sports potrà essere provato in anteprima con la demo, dove sarà presente una sola squadra italiana, la Roma, insieme ad altre squadre del panorama europeo ed internazionale. Sarà possibile scaricarla gratuitamente dal PlayStation Store per chi gioca su PS4, o sugli altri canali per chi utilizza le altre piattaforme.

La data di uscita di Fifa 20 è confermata per il 27 settembre su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Per chi ha acquistato la versione Premium il gioco sarà disponibile dal 24 settembre.

La nuova modalità Volta Football

Una delle novità che sono state già svelate in questo nuovo Fifa 20 sarà Volta Football, che darà la possibilità di provare il calcetto da strada con cinque componenti delle squadre ufficiali. Un ritorno al popolare Fifa Street, che fu molto amato dai giocatori.

Le squadre disponibili nella demo di Fifa 20

Oltre la già citata Roma per il campionato italiano, ci saranno Real Madrid, Manchester City, il Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Atletico Madrid tra i top club. Mentre tra le squadre meno famose ci saranno Club America, Los Angeles FC e Vissel Kobe.