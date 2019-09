Dramma Cafù, morto di infarto il figlio di 30 anni

Un lutto nel mondo del calcio, per il popolare giocatore brasiliano Cafù, che ha vestito la maglia di Roma e Milan in Italia e che resta molto amato dai tifosi. Il figlio di 30 anni, Danilo, ha perso la vita dopo un malore avuto mentre si trovava con degli amici a giocare a calcio nella casa di famiglia a Barueri, vicino San Paolo. Secondo quanto è stato riportato l’infarto sarebbe stato fulminante.

Il giovane è stato portato all’ospedale di Alphaville, ma non c’è stato nulla da fare. Molti i messaggi di cordoglio che sono arrivati dall’Italia, con il club giallorosso che ha voluto fare le condoglianze al suo ex giocatore, come anche Francesco Totti, che ha ricordato momenti nel passato in cui era entrato in contatto con il figlio di Cafù.

Cafù aveva giocato in Italia per undici anni, dal 1997 al 2008, entrando nei cuori dei tifosi italiani. Aveva vinto un mondiale nel 2002 come capitano del Brasile.