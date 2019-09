Evasione Iva, Italia prima in Europa nei dati del 2017

L’Italia è prima in Europa sui dati dell’evasione dell’Iva del 2017, con 33,6 miliardi di euro su un totale di 137 miliardi di euro in tutto il continente. Il trend è indicato in calo, ma in percentuale l’Italia rimane nella top 5 anche per quanto riguarda il rapporto tra gettito e riscosso (24%). Davanti nel rapporto c’è la Romania col 35%, Grecia (33,6%), e Lituania (25,3%).

Rispetto al 2016 ci sarebbe stato un miglioramento, con un’evasione ridotta del 2,8%. Complessivamente il bilancio dal 2013 al 2017 risulta positivo, con un contrasto all’evasione di circa sei punti percentuali: si è passati dal 30% al 24%. La media europea è dell’11,2% sul totale del gettito Iva. Rispetto al 2016 in Europa si è evaso meno per 10 miliardi.

I paesi più virtuosi

Tra i paesi con minor evasione dell’Europa ci sono: Cipro (0,6%), Lussemburgo (0,7) e Svezia (1,5%). In questi paesi l’evasione fiscale è praticamente assente, a parte Cipro e Lussemburgo, piccoli paesi, emerge la Svezia, che riesce ad avere un ottimo approccio fiscale.