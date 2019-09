Germania, cala la produzione industriale: -2,7%, rischi anche per l’Italia

I dati della produzione industriale della Germania confermano la frenata dell’economia tedesca, con a luglio gli ordini in calo del 2,7% rispetto al mese precedente. A giugno gli ordini erano aumentati di una percentuale simile. Rischi anche per l’Italia, che è primo fornitore della Germania su alcuni settori.

Il dato di luglio è peggiore delle stime degli esperti, che avevano parlato di un possibile -1,4%. Su base annua i dati sono ancora più allarmanti, nel 2019 si è registrato un -5,6%, con il calo che riguarda gli ordini di fascia alta, da elevato valore economico. Se si escludono gli ordini ad elevato valore il settore registra una crescita dell’0,5%.

Per il ministro dell’Economia tedesco questo è dovuto alla politica protezionista degli Stati Uniti, infatti per la maggior parte il calo fa riferimento a export nei paesi “no euro”. Il problema è che le stime non prevedono ulteriore crescita nei prossimi mesi, ma una stagnazione dopo il calo. Il dato di agosto è previsto in negativo e nelle prossime settimane sarà reso pubblico.

Se non dovesse riprendersi l’economia, la Germania andrebbe in recessione con un calo del Pil anche nel terzo trimestre dell’anno.