Giappone, treno si scontra con un camion: decine di feriti

Un grave incidente ferroviario ha colpito il Giappone, nella zona di Yokohama, nel sud di Tokyo. Il treno che si è scontrato contro un camion sembra fosse un treno di pendolari, nei pressi di un passaggio a livello. L’incidente è avvenuto alle ore 12 locali, quando in Italia erano le 5 del mattino.

Secondo quanto riportato dalle fonti giapponesi, l’autista del camion sarebbe in gravi condizioni, come anche uno dei passeggeri del treno. In totale ci sarebbero 35 persone che sono rimaste ferite nello scontro. Il resto dei feriti avrebbe riportato solo ferite lievi, come comunicato dalle autorità.

Dalle immagini si vede il primo vagone che è totalmente distrutto ed appoggiato su un fianco, mentre il fumo nero si vedeva uscire dal camion. Molti limoni che trasportava il camion sono finiti in strada.