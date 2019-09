Governo ultime notizie, cosa succede alla flat tax per le partite Iva? Rischio cancellazione

Il nuovo Governo Conte appena insediato potrebbe essere un rischio per le nuove partite Iva a regime agevolato al 15%, misura introdotta dal Governo precedente e che andava a toccare circa 300mila partite Iva.

La direzione in materia di tasse potrebbe cambiare, con nuovi fondi da trovare per cercare di sterilizzare l’Iva e ridurre il cuneo fiscale, messi tra gli obiettivi del nuovo Governo. Non ci sarà la flat tax sull’Irpef, come proponeva la Lega, senza però proporre delle adeguate coperture alle nuove aliquote proposte, ma anche quella già presente per le partite Iva è a rischio.

Non ci sono indicazioni ufficiali da esponenti PD o M5S, ma il nuovo regime, entrato in vigore quest’anno, prevede una tassa forfettaria al 15% per chi ha un reddito fino a 65.000 euro, con il 5% per chi avvia un’attività. La fase due dovrebbe partire nel 2020 e riguarda le partite Iva tra 65.000 euro e 100.000 euro, per le quali la tassa diventerebbe del 20%. Quest’ultimo scaglione è quello a rischio, visto che ancora deve diventare attivo e potrebbe essere messo da parte per rimediare risorse sulla sterilizzazione delle clausole Iva.

Cosa avviene in caso di abolizione?

Se venisse abrogata la legge che regola il nuovo regime, chi ne ha beneficiato sotto i 65mila euro vedrebbe cambiare il proprio regime fiscale, in totale circa 410mila persone. Inoltre era stata inserita una norma per evitare l’obbligo di fattura elettronica, che diventerebbe obbligatoria.