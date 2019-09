Il Governo impugna la legge del Friuli Venezia Giulia: discriminatoria verso i migranti

È arrivato uno dei primi atti del Governo PD-M5S durante il Consiglio dei Ministri che si è tenuto oggi dopo la cerimonia di investitura dell’esecutivo (qui la cronaca). Si va a bloccare una legge della Regione Friuli Venezia Giulia, considerata discriminatoria per i migranti.

Il Cdm ha deliberato su proposta del Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che tra le motivazioni ha inserito la competenza regionale, ritenuta eccessiva, e la discriminazione nei confronti dei migranti.

La legge regionale a cui si fa riferimento è la legge n. 9 del 08/07/2019, dal titolo: “Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale”. Molte delle norme contenute dalla legge sono state considerate fuori dai compiti dello Statuto delle Regioni, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

La Regione Friuli Venezia Giulia è guidata da Massimiliano Fedriga, leghista vicino a Matteo Salvini. Uno dei punti riguardava un comma della legge riguardante le espulsioni dei migranti, che venivano sostenute economicamente dalla Regione, competenza però statale. Mentre un altro riguardava il mondo del lavoro, ponendo come condizione necessaria per gli incentivi alle assunzioni la residenza da almeno cinque anni nella Regione. Quest’ultima è stata contestata in quanto discriminatoria anche nei confronti di cittadini friuliani, che potrebbero voler far ritorno nella Regione.