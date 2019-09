Paolo Gentiloni è il Commissario Ue indicato dall’Italia

Sarà Paolo Gentiloni a rappresentare l’Italia nella prossima Commissione europea, che sarà presentata nella giornata di martedì, come ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen. Il nome era cominciato a girare ieri sera, dopo la presentazione della squadra dei ministri, qui la lista completa, con Giuseppe Conte che aveva dato il suo ok alla proposta del PD.

Paolo Gentiloni, ex premier, negli ultimi anni ha preso parte al Governo Renzi come ministro degli Esteri ed il suo profilo è ben conosciuto in Europa.

Il premier Conte invierà una lettera formale a Bruxelles nella quale indicherà Gentiloni come il Commissario proposto. La Von der Leyen incontrerà già domani Gentiloni a Bruxelles.

Gentiloni ha ringraziato il premier Conte per l’incarico: “È una responsabilità che mi onora. Cercherò con il mio lavoro di contribuire ad una nuova stagione per l’Italia e l’Europa”. Arrivate anche le congratulazioni da Nicola Zingaretti e Matteo Renzi.

Il fatto che l’Italia sia rappresentata in Commissione Europea non da un sovranista come sembrava fino a un mese fa ma da Paolo Gentiloni è un’ottima notizia per l’Italia. E per l’Europa. Buon lavoro — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 5, 2019

Si ipotizza una sostituzione con Moscovici

L’Italia potrebbe ricevere il Commissario degli Affari Economici, quello finora presieduto da Pierre Moscovici, il che significa che le prossime manovre di Bilancio potrebbero risultare più “facili” da fare con un alleato nella Commissione che dovrà valutare eventuali sforamenti di deficit.