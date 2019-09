Riace, revocato divieto di dimora per l’ex sindaco Lucano

Il Tribunale di Locri, in Sicilia, ha revocato il divieto di dimora per Domenico Lucano, ex sindaco di Riace, in merito all’inchiesta a suo carico per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed illeciti nell’affidamento diretto della raccolta rifiuti. Lucano era stato arrestato il 2 ottobre 2018 ed era stato successivamente rilasciato dagli arresti domiciliari, ma facendo rimanere il divieto di dimora.

Ne era nato un caso politico per lo scontro con il ministro Salvini, che aveva citato il caso di Riace in contrapposizione alle posizioni sull’immigrazione delle opposizioni. La vicenda di Riace era finita al centro mediatico anche per le recenti elezioni, dove Lucano aveva chiesto di poter fare un comizio in piazza e che successivamente ha perso a livello amministrativo.