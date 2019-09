US Open, impresa di Berrettini: è in semifinale

Matteo Berrettini è in semifinale negli US Open 2019, dopo aver battuto in rimonta per 3-2 il francese Monfils. Il giovane tennista romano, 23 anni, è il primo a qualificarsi alle semifinale da 42 anni, quando si qualificò Corrado Barazzutti.

A due giorni dalla vittoria importante con Rublev, Berrettini fa un’altra impresa. Unico italiano dal 1977 ad entrare tra i primi 4 di uno Slam sul cemento. Ora dovrà affrontare Nadal in semifinale, che se la vedrà con Schwartzman.

Il primo set era andato al francese Monfils, che aveva chiuso sul 6-3, mettendo nei guai l’italiano. Berrettini perde anche il servizio all’inizio del secondo set, ma è bravo a non perdersi d’animo e riportare la gara sul 2-2. Alla fine non senza problemi il tennista italiano riuscirà ad avere la meglio in una lunga gara.