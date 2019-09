Brexit, altra sconfitta per Johnson: Camera dei Lord approva legge contro No Deal

Un altro passaggio fondamentale delle opposizioni contro il primo ministro Boris Johnson: la Camera dei Lord ha approvato una legge che obbliga il Governo, e quindi il premier, ad evitare il No Deal. Boris Johnson aveva sempre dichiarato che il Regno Unito sarebbe uscito dall’Unione Europea il 31 ottobre “con o senza accordo”.

Cosa prevede ora l’iter legislativo

Il testo è stato approvato dalla Camera alta del Parlamento senza grossi ostacoli, con la compagine di Governo che ha oramai l’obiettivo delle elezioni anticipate per contrastare il fronte contrario alla Brexit.

Per la conclusione dell’iter servirà la firma della Regina ed il deposito a Westminster, che è previsto per la giornata di lunedì. Sempre lunedì il premier Boris Johnson vuole proporre nuovamente la mozione per le elezioni anticipate a metà ottobre: per ora le opposizioni non voteranno a favore, facendo mancare il quorum dei 2/3 necessario per “chiamare” le elezioni.