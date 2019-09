Duri attacchi alla neo ministra Teresa Bellanova. Il PD si schiera con lei

Sono partiti da Daniele Capezzone gli attacchi alla neo ministra all’Agricoltura, Teresa Bellanova, in quota PD, il quale ha criticato il “dress code” ed i titoli di studio dell’esponente del Partito Democratico. Ex bracciante, diploma di terza media, è diventata sindacalista per i braccianti e successivamente è entrata nel PD.

Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, si è schierato con la ministra: “Con Teresa Bellanova, senza se e senza ma”, ha scritto su Twitter. Ma sono arrivati messaggi di supporto da molti esponenti e dirigenti del partito, come anche da Matteo Renzi, considerato il più vicino alla ministra all’Agricoltura.

Daniele Capezzone ha attaccato l’abito della Bellanova, che ha ironizzato sullo stesso, venendo poi lui stesso criticato dagli altri utenti di Twitter. La vicenda è diventata virale, con interventi di molti politici e gente dello spettacolo.

La difesa di Matteo Renzi è arrivata su Facebook: “Chi insulta Teresa Bellanova per il suo passato, per la sua storia di bracciante agricola, per il suo aspetto fisico, è semplicemente un poveretto”.