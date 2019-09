Gentiloni incontra la Von der Leyen: “Clima di amicizia”. Andrà alla Concorrenza

Paolo Gentiloni ha incontrato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Bruxelles, in previsione della prossima nomina dei Commissari europei, tra i quali ci sarà anche l’ex premier italiano. Secondo il Financial Times dovrebbe andare alla Concorrenza, non, quindi, agli Affari Economici come era iniziato a circolare nei giorni scorsi.

Secondo alcune fonti vicine a Gentiloni, l’incontro si è svolto in un “clima di amicizia” nel palazzo Charlemagne. Al termine dell’incontro Gentiloni ha visto il team di transizione. Paolo Gentiloni potrebbe andare a ricoprire la carica di Commissario alla Concorrenza, nonostante si pensasse potesse andare a sostituire Pierre Moscovici agli Affari Economici.

Un’altra possibilità per Gentiloni è quella del Commissario al Commercio, con la von der Leyen che presenterà la lista dei Commissari il prossimo martedì. Gentiloni aveva accolto con soddisfazione la nomina a Commissario per l’Italia, ricevendo i complimenti da tutto il PD, da Renzi a Zingaretti.