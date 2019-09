Governo ultimissime, lunedì la fiducia. Salvini va in piazza

Dopo l’insediamento del nuovo Governo Conte Bis, avvenuto ieri, ora il prossimo appuntamento per l’esecutivo è lunedì alla Camera per ricevere la fiducia. Le opposizioni si sono organizzate per un presidio davanti Montecitorio nelle ore del voto, come ha annunciato Salvini.

I primi provvedimenti del nuovo Governo sono stati già formalizzati, come la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario Ue, oltre il criticato stop alla legge del Friuli Venezia Giulia, per discriminazione e competenza statale. Lunedì sarà richiesta la fiducia alla Camera, mentre martedì al Senato.

I numeri della fiducia

Alla Camera non dovrebbero esserci problemi per il Governo Conte, con la maggioranza che risulta solida con 347 voti, molto superiore ai 316 richiesti, mentre al Senato i numeri sono più ristretti, come spiegato qui. Non dovrebbero esserci sorprese, con il M5S che ha smentito di avere una decina di senatori pronti a passare con la Lega, come aveva dichiarato l’esponente leghista Andrea Crippa.

Salvini e Meloni in piazza lunedì

Con il ribaltamento dei ruoli in Parlamento, lunedì la Lega e Fratelli d’Italia hanno organizzato una manifestazione contro il Governo davanti Montecitorio. Salvini ha invitato la gente a scendere in piazza, rispondendo all’appello di Giorgia Meloni che lo aveva chiamato in ballo.