È morto Robert Mugabe, presidente dello Zimbabwe

È scomparso all’età di 95 anni il presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, che ha governato per 37 anni e si era dimesso solo nel 2017 dopo un colpo di stato dell’esercito. La sua dittatura era iniziata nel 1987, quando divenne presidente dopo essere stato primo ministro negli anni ’80.

La fine del regime dittatoriale era iniziata con la destituzione di Emmerson Mnangagwa, nel 2017, ex capo dei servizi segreti, con il soprannome di “coccodrillo”. Emmerson Mnangagwa aveva lasciato il paese per timore dell’arresto, ma l’operazione di Mugabe non era piaciuta ai generali, che avevano interpretato questo gesto come un modo per far andare la moglie Grace al suo posto da presidente.

Dopo la destituzione di Mnangagwa i generali avevano occupato le tv pubbliche e posto Mugabe agli arresti domiciliari. Finiva così il suo regime, con il suo partito, Zanu-PF, che gli ha subito tolto la presidenza ed annunciato e minacciato l’impeachment.