Nuova Renault Clio 2019, la rivoluzione digitale

È una delle vetture più vendute del 2018, la Renault Clio 2019, dietro solamente alla Volkswagen Golf, e nella nuova versione, arrivata alla quinta generazione, si è rinnovata completamente, rendendo gli interni ancora più digitali e moderni, per restare al passo della concorrenza. Nei primi sei mesi del 2019 in Italia si è posizionata al terzo posto delle vendite, dietro la Fiat Panda e la Lancia Ypsilon. Ma non sono queste le sue rivali, come la Peugeot 208, l’Opel Corsa (qui la nuova versione 2020) e la Volkswagen Polo.

La nuova versione introduce motorizzazioni inedite ed accelera sul comparto elettronico e digitale, fornendo molti accessori ai guidatori, sia per quanto riguarda l’assistenza alla guida, sia per quanto riguarda l’intrattenimento.

Le funzionalità della Renault Clio

Fornita di gruppi ottici posteriori ed anteriori a led (serie), i cerchi in lega da 17” (optional), il display touch centrale da 9,3 pollici (optional) e i sistemi di assistenza alla guida, come la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali.

Con queste nuove funzionalità Renault ha puntato tutto su sicurezza e comfort alla guida, per garantire comodità sia nelle città, sia in percorsi più lunghi.

Display Touch da 9,3 pollici

È uno dei fiori all’occhiello di questo modello, introduce il pacchetto Navi 9,3, con finalità principale quello della navigazione, ma con molte altre funzionalità. Potrebbe spiazzare il rapporto dello schermo, che risulta essere verticale e non orizzontale come si è di solito abituati: l’effetto è quello di un grande tablet posto in modalità verticale.

Le funzionalità sono molte: il navigatore con aggiornamenti in tempo reale sul traffico e sulle zone di pericolo fornite da TomTom, con integrate le ricerche di Google per oltre 100 milioni di punti di interesse (ristoranti, distributori, alberghi). Supportato anche CarPlay ed Android Auto, con annesso Whatsapp.

Motorizzazione a benzina

Ha a disposizione un motore termico a tre cilindri, con cilindrata di 1.0 litri ed una potenza massima di 101 CV ed una coppia massima di 160 Nm.

Prezzi di listino e con optional

Il prezzo di listino è di 18.900 euro, ma con gli optional si arriva facilmente a 23.000 euro. Il navigatore da 9,3 pollici viene a costare 400 euro, il parcheggio automatico 500 euro, la vernice metalizzata 950 euro.