Patenti, in arrivo aumenti del 22% per l’introduzione dell’Iva

Conseguire la patente non sarà più esentato dall’Iva, questa è la decisione dell’Agenzia delle Entrate, presa con una risoluzione del 2 settembre che impugna una sentenza della Corte di Giustizia europa. Scatta anche la retroattività dal 2015 ad oggi, il che potrebbe essere il problema principale, perché le autoscuole sarebbero costrette a chiedere il 22% a chi ha già conseguito la patente negli anni scorsi.

Il problema della retroattività

Per le patenti B e C1 che sono state conseguite dopo il 1 gennaio 2015, c’è il rischio che gli allievi dovranno integrare il 22% dell’Iva a distanza di anni. Le aziende devono versare l’Iva dei quattro anni precedenti e potrebbero rifarsi sui clienti.

Antares: “Chiederemo un regime agevolato”

Il presidente di Antares, associazione nazionale delle autoscuole, Marco Palma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla misura presa dall’Agenzia delle Entrate: “Si era verificato un caso simile nel 2004 con le prestazioni mediche non curative. In quel caso si evitò la retroattività. Per prima cosa chiederemo questo, per poi avanzare la proposta di regime fiscale agevolato”.

La sentenza della Corte di Giustizia

La sentenza del 14 marzo 2019 era partita dal ricorso di un’autoscuola tedesca A & G Fahrschul-Akademie GmbH, con la quale si considera il corso di scuola guida “specialistico” e non comparabile all’insegnamento scolastico od universitario, che beneficia dell’esenzione dell’Iva. La norma è stata ripresa dall’Agenzia delle Entrare, che lo ha reso noto il 2 settembre.