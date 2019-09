Qualificazioni Euro 2020, Italia vince con l’Armenia: Azzurri a punteggio pieno

Gli Azzurri di Roberto Mancini sono a punteggio pieno dopo aver vinto per 1-3 contro l’Armenia in rimonta. È la quinta vittoria in cinque partite per gli uomini di Mancini, che salgono a quota 15 punti dopo i tre a Yerevan contro l’Armenia.

La squadra di casa va in vantaggio all’11esimo minuto con Karapetyan, l’Italia ha trovato il pareggio con Belotti al 28esimo. La rimonta è stata completata nel secondo tempo grazie ad un gol di Lorenzo Pellegrini ed un autogol del portiere. L’Italia ha avuto il vantaggio di giocare in superiorità numerica nel secondo tempo.

Il vantaggio dell’Armenia è stato causato da un errore a centrocampo di Barella, che ha aperto al contropiede degli avversari. Il gol di Belotti arriva su assist di Emerson Palmieri, con un bel cross dalla sinistra. La rete del vantaggio di Pellegrini arriva al 77esimo, che sigla il 2-1 con un colpo di testa su assist di Bonucci. All’80esimo è arrivato l’autogol del portiere propiziato da Belotti.