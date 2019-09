Samsung, da oggi disponibile lo smartphone pieghevole Galaxy Fold

Da oggi sugli scaffali sudcoreani sarà possibile acquistare il Samsung Galaxy Fold, il nuovo smartphone pieghevole il cui lancio era stato posticipato dopo le critiche di alcuni giornalisti che lo avevano provato in anteprima, sostenendo che erano molti i problemi al display.

Dal 6 settembre nel mercato sudcoreano, nelle prossime settimane verrà lanciato su quello degli Stati Uniti e quello europeo. Inizialmente il lancio era previsto per il 26 aprile, ma Samsung ha voluto sistemare i problemi riscontrati allo schermo, molto delicato per il meccanismo di chiusura ed apertura.

Samsung ha dichiarato che verrà venduto al prezzo di 2,4 milioni di won (circa 1.800 euro) e che nelle prossime settimane sarà venduto in Usa, Francia, Germania, Regno Unito e Singapore. Per ora non è stata menzionata l’Italia nei comunicati ufficiali.

Negli Usa il lancio è previsto per il 27 settembre, con 5 mesi di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto. “Nel corso di questi mesi abbiamo perfezionato lo smartphone Galaxy Fold per garantire la migliore esperienza possibile”, queste le parole dalla Samsung. Nei mesi scorsi era stato annunciato il lancio in settembre, dopo mesi di test.

Galaxy Fold è il primo smartphone pieghevole in commercio, in attesa del lancio del Mate X di Huawei, che però sta affrontando problemi con il blocco Usa ed il sistema operativo Android. Era stata la stessa Huawei a comunicare il rinvio del lancio del Mate X nei mesi scorsi.