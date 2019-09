Sardegna, scatta una foto e precipita in mare: morto un uomo ad Oristano

Un uomo è morto ad Oristano, in Sardegna, dopo aver tentato di scattare una foto ed essere precipitato in mare da una scogliera. Il corpo non è stato ancora recuperato a causa delle condizioni metereologiche. L’incidente è avvenuto a S’Archittu, in provincia di Oristano, sulla costa occidentale della Sardegna.

Al momento nella zona c’è vento forte ed i soccorsi sono sospesi perché impossibilitati a muoversi. Il corpo si trova in un’insenatura della larghezza di 15-20 metri e profonda circa 50 metri. Nella zonna dell’accaduto si rischia di essere sbattuti contro le rocce, come è accaduto alla persona che stava scattando una foto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, la polizia, i carabinieri, la Guardia Costiera ed i Vigili del fuoco. Gli elicotteri hanno lasciato la zona, vista la situazione meteo.

Non è la prima volta che accade: già ad agosto, il giorno 16, era avvenuto un incidente simile, con un ragazzo di 13 anni che era caduto da una scogliera tra S’Arena Scoada e Putzu Idu. Il ragazzo stava girando in bicicletta quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato.