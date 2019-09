Sondaggi elettorali oggi 6 settembre: PD-M5S superano il centrodestra

Dopo la nascita del Governo Conte-Bis c’è stato un aumento dei consensi per PD e M5S e secondo gli ultimi sondaggi elettorali di oggi per l’Istituto Gpf Inspiring Research il centrosinistra insieme al M5S sarebbe davanti al centrodestra. Conferme per il calo della Lega, che perde un altro punto percentuale dopo quello già perso nell’ultimo sondaggio elettorale di Gpf di due settimane fa.

Le forze di Governo superano il centrodestra unito

Stando alle rilevazioni effettuate negli ultimi giorni, la Lega è vicina al 30%, mentre PD e M5S insieme a Leu (1,3%) superano il 49%. Il PD guadagna quasi mezzo punto percentuale, avvicinandosi al 24%, vicino al M5S.

Sondaggi elettorali Gpf 6 settembre

6 SETT 22 AGO 12 AGO DIFF Lega 30,3 31,2 32,1 -0,9 PD 23,9 23,5 22,8 +0,4 M5S 24,3 23,1 23,7 +1,2 FI 6,1 5,9 6,1 +0,2 FDI 6,6 6,7 6,6 -0,1 Altri 7,2 9,6 9,6 =

Il centrodestra non supera il 44%, restando indietro rispetto alla coalizione PD-M5S, non valida per le elezioni, ma indicatore per l’apprezzamento del Governo Conte nell’elettorato.

Fiducia nei nuovi ministro del Governo

I dati dei sondaggi politici sulla fiducia dei ministri del nuovo Governo fanno emergere una grande preferenza degli italiani per Gentiloni, neo Commissario UE, con l’80%, davanti al premier Conte (62%) ed il ministro dell’Interno, ex prefetto di Milano, Luciana Lamorgese (65%).

Fiducia nei nuovi ministri del Governo PD-M5S

Conte 62% Lamorgese 65% Gualtieri 62% Costa 60% De Micheli 60% Amendola 60% Franceschini 59% Roberto Speranza 58% Luigi Di Maio 45% Paolo Gentiloni 80%

Stabili gli altri ministri, intorno al 60%, probabilmente perché sono ancora da “scoprire” dall’elettorato, mentre male Luigi Di Maio con solo il 45% della fiducia.

Nota metodologica

Il sondaggio elettorale è stato realizzato da Gpf per il quotidiano La Notizia. In totale sono state intervistate 1.002 persone. Il campione è stato estratto casualmente proporzionato per sesso, età, professione, ampiezza centro, livello di istruzione. Metodologia di rilevazione: Cati – Cami – Cawi. Il sondaggio è stato realizzato tra il 4 ed il 5 settembre.