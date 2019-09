Usa, seconda vittima per la sigaretta elettronica in una settimana

Negli Stati Uniti sta nascendo un allarme sulle sigarette elettroniche dal punto di vista medico, con oltre 200 segnalazioni di persone in ospedale dopo aver comprato uno “svapatore” in un negozio di e-cigarette.

È la seconda vittima nel giro di pochi giorni per una “misteriosa” malattia polmonare, l’ultima era stata la scorsa settimana in Illinois, per quello che sta diventando un caso nazionale. Secondo quanto riferito dal New York Times, la morte sarebbe avvenuta a luglio, quindi un mese prima di quella in Illinois.

Un funzionario alla sanità dell’Oregon, Ann Thomas, ha reso nota la notizia: “Appena è giunta in ospedale, la persona è stata attaccata al respiratore, dopo qualche settimana l’infezione era irreversibile”. Non sono state rese note le generalità della persone, come anche il sesso e l’età. Sono oltre 200 le persone che sono finite in ospedale in contesti simili, i quali mostrano i seguenti sintomi: fiato corto, diarrea, crisi respiratoria, vertigini, vomito. Nei polmoni viene riscontrata un’infezione aggressiva che non lascia spazio a cure.