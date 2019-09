Carabiniere ucciso, i legali di Elder ritirano la richiesta di scarcerazione: “Varriale ha mentito”

Decisione clamorosa dei legali di uno dei due americani, Elder Lee, colui che effettivamente ha compiuto l’omicidio, che hanno ritirato la richiesta di scarcerazione, a causa, come hanno riportato, delle dichiarazioni contraddittorie del collega di Mario Cerciello Rega, Andrea Varriale.

“L’accusa si fonda su ricostruzioni che sono basate su poca attendibilità”, questo si legge nella loro memoria, facendo notare come ci siano delle investigazioni in corso e non c’è una completezza di informazioni. A riferirlo è Renato Borzone, l’avvocato di Elder Lee Finnegan.

Secondo i legali l’accusa può raccogliere ora solo prove affidabili, ma “ha basato le sue ricostruzioni sulle parole di un bugiardo, di uno spacciatore e di un ubriaco”, questa la versione della famiglia raccontata alla Cnn. “L’unica versione che abbia senso è quella dei ragazzi”, hanno concluso i legali.

Le contraddizioni di Varriale

Effettivamente sono molte le cose che non tornano in questa vicenda, qui avevamo fatto un punto su alcune contraddizioni nei giorni successivi, ma nelle ultime ore le versioni di Andrea Varriale, dopo gli ulteriori interrogatori, sono risultate contradditorie.

Si è giustificato il fatto dicendo che subito l’omicidio il carabiniere aveva mentito, sull’avere o no l’arma, per evitare dei provvedimenti disciplinari. Ma è emerso che anche Mario Cerciello Rega era senza distintivo, manette ed arma. I due si sono recati all’incontro in bermuda, con i ragazzi che hanno sempre detto di non averli riconosciuti come militari e per questo Elder Lee aveva attaccato il carabiniere, pensando fosse un uomo dello spacciatore.

“Stava tentando di strangolarmi, ho dato coltellate finché non ha tolto le mani”, avrebbe detto Elder Lee, versione non smentita dai carabinieri, inoltre l’assenza di video non migliora la situazione.