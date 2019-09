Governo ultimissime, Giarrusso (M5S): “Fiducia solo se il PD revoca concessione”

Si prospetta uno scontro di Governo per la fiducia di lunedì, con il senatore del M5S, Mario Giarrusso, che ha dichiarato e richiesto un chiarimento al PD su Atlantia, dopo le parole del ministro De Micheli, che aveva aperto ad una “revisione” delle concessioni e non una vera e propria revoca. Per il PD la Tav e la Gronda si faranno, ma non dovrebbe accettare la revoca delle concessioni ad Atlantia, cosa che ha provocato il boom in borsa dell’azienda, che è tornata sui livelli pre-crollo del ponte Morandi.

I numeri in Senato, qui in dettaglio, sono molto stretti, quindi una possibile defezione del senatore Giarrusso potrebbe provocare alcuni problemi. “Voterò la fiducia solamente se il PD chiarirà su Atlantia. Noi siamo per la revoca e non daremo la fiducia se si inizia a martellare l’accordo”, ha dichiarato il senatore Giarrusso.

“La De Micheli deve ricordarsi che è al governo grazie ad un accordo tra tre forze politiche e che la metà dei seggi è del M5S. Se intende portare avanti una posizione non in linea con il Movimento 5 Stelle, può accomodarsi fuori”, ha detto Mario Giarrusso. La sua posizione non sembra però una linea comune nel M5S.