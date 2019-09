Qualifiche F1, pole di Leclerc a Monza. Ultimo giro incredibile per le scie

Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio d’Italia, a Monza, dopo un secondo tentativo di Q3 che è fallito per tutti a causa del giro troppo lento per prendere la scia. Seconda posizione per Lewis Hamilton, Vettel ha concluso in quarta posizione, a causa del primo tentativo in Q3 effettuato senza scia.

Le scie hanno avuto un ruolo fondamentale in questa qualifica, considerato che riuscivano a dare quasi un secondo di vantaggio ai piloti che seguivano. Leclerc è riuscito a sfruttare la scia di Sainz nel primo tentativo ed ha ottenuto la pole per pochi millesimi.

Kimi Raikkonen è andato a muro, causando una bandiera rossa alla metà del Q3, che ha sconvolto i piani dei piloti.

Domani la Mercedes dovrebbe avere un passo migliore della Ferrari, ma è attesa anche la pioggia, almeno nella prima parte della mattinata.