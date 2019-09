Sondaggi politici oggi 7 settembre: fiducia sul nuovo Governo al 41%

A pochi giorni dal giorno della fiducia sul Governo in Parlamento, sono stati effettuati da Nando Pagnoncelli dei sondaggi politici sulla fiducia del nuovo esecutivo, che ha mostrato un leggero vantaggio per gli elettori in dissenso con il Conte Bis. In totale si ha un 41% di fiducia del Conte Bis, contro il 60% che aveva il primo Governo Conte con Lega-M5S.

Il 52% degli elettori giudica negativamente il Governo Conte

In totale solo il 36% ha un giudizio positivo sul Governo Conte, mentre il giudizio negativo è riferito al 52% del totale degli elettori. Per il 74% degli elettori PD il giudizio sul Conte Bis è positivo, come per il 71% degli elettori del M5S. Bassa la percentuale di giudizi negativi per gli elettori PD (25%) e M5S (28%).

Molto negativo il giudizio degli elettori della Lega, pari al 91% dell’elettorato, come anche quello di Forza Italia e Fratelli d’Italia, con l’83%.

Che giudizio dà del Governo Conte, sostenuto da PD e M5S?

TOT Lega PD M5S FI-FDI Altri Indecisi Positivo (6-10) 36 9 74 71 14 40 26 Negativo (1-5) 52 91 25 28 83 51 42 Non sa 12 0 1 1 3 9 32 Indice gradimento 41 9 75 72 14 44 38

L’indice di gradimento è pari al 41%, mantenendo il trend dei giudizi positivi e negativi, con gli elettori del PD e M5S che sono quelli più favorevoli al Governo.

Lega ancora sopra il 30%

Il partito di Salvini resta comunque sopra il 30%, mentre PD e M5S hanno recuperato consenso nell’ultimo mese secondo gli ultimi sondaggi elettorali, riuscendo a superare il centrodestra in una possibile coalizione.

Sondaggi elettorali Gpf 6 settembre

6 SETT 22 AGO 12 AGO DIFF Lega 30,3 31,2 32,1 -0,9 PD 23,9 23,5 22,8 +0,4 M5S 24,3 23,1 23,7 +1,2 FI 6,1 5,9 6,1 +0,2 FDI 6,6 6,7 6,6 -0,1 Altri 7,2 9,6 9,6 =

Il confronto del gradimento con i Governi precedenti

Il gradimento del 41% del Governo Conte Bis è uno dei più bassi degli ultimi anni, davanti solo a quello Gentiloni, che iniziò con il 35%, aumentando poi durante il suo operato, con il premier Paolo Gentiloni che riuscì a conquistare un suo personale consenso e gradimento a fine 2017.

Fiducia dei Governi precedenti

Governo Prodi (2006) 54% Governo Berlusconi (2008) 63% Governo Monti (2011) 61% Governo Letta (2013) 60% Governo Renzi (2014) 63% Governo Gentiloni (2017) 35% Conte 1 (2018) 60% Conte 2 (2019) 41%

Quello con il gradimento migliore è quello del Governo Renzi, con il 63%, alla pari con quello di Berlusconi nel 2008.

Nota metodologica

Il sondaggio politico è stato realizzato dal Corriere della Sera tra il 3 e 5 settembre, sulla base di un campione di 1.000 interviste con metodo CATI-CAWI-CAMI.