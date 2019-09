Terrorismo, arrestate 10 persone in Abruzzo: c’è anche un imam

Un blitz di arresti in ambito terroristico in Abruzzo, con i carabinieri del Ros e la Guardia di Finanza del Gico dell’Aquila, che hanno fermato complessivamente dieci persone. In totale si tratterebbe di otto persone di origine tunisina e due di origine italiana. Tra loro anche l’imam della moschea Dar Assalam di Martinscuro, nel Teramano, oltre una commercialista italiana.

Sono tutti sotto accusa per reati legati al fisco e autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. Con alcune società i dieci arrestati riuscivano ad ottenere elevate somme di denaro, principalmente da evasione fiscale, destinate al finanziamento dell’organizzazione radicale islamica “Al-Nusra”, oltre a vari Imam con la residenza italiana, uno dei quali condannato per terrorismo internazionale.

Sono stati sequestrati beni e somme di denaro per un totale di un milione di euro. Non è chiaro se ci fossero piani in atto dalle persone arrestate o si trattasse solamente di finanziamento.