Un giornalista Rai invita Salvini al suicidio: provvedimento disciplinare

Il caso era stato tirato in ballo dallo stesso Salvini, ieri sera durante la sua intervista ad In Onda, per il post di un giornalista Rai che ha invitato il leader della Lega al suicidio, con commenti conseguenti anche sulla figlia. Un gesto che non è piaciuto nemmeno agli avversari di Salvini, che hanno chiesto subito provvedimenti disciplinari, con Matteo Renzi che ha espressso solidarietà al leader leghista.

Si tratta di Fabio Sanfilippo, caporedattore di RadioRai, citato da Salvini: “Mi da fastidio che un giornalista pagato con soldi degli italiani mi inviti al suicidio citando mia figlia”, ha detto Salvini in Tv.

Poco dopo la Rai ha rilasciato un comunicato, nel quale si specifica l’apertura di un provvedimento disciplinare per Sanfilippo: “L’azienda considera gravissime le affermazioni fatte dal giornalista su Facebook“.

Arriva la critica anche dal PD: “Gli attacchi del caporedattore Rai Fabio Sanfilippo a Salvini sono gravi ed inaccettabili”.