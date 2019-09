US, Open: Nadal vince in tre set su Berrettini: in finale con Medvedev

Si è fermato in semifinale il sogno azzurro di Matteo Berrettini, 23 anni, che non è riuscito ad avere la meglio su Nadal, il quale ha vinto in tre set ed è approdato in finale contro Medvedev. Il tennista spagnolo ha vinto con il punteggio di 7-6 (8/6), 6-4, 6-1, con il tennista italiano che per un’ora e trequarti ha giocato alla pari di Nadal.

Primo set che poteva andare a Berrettini

Il tennista italiano non ha sfruttato due set-point nel primo set, risultato poi decisivo per il punteggio finale. Al tie break era sul 6-4, ma ha sciupato tutto con 4 errori di fila, perdendo il set. Da li la strada è finita in salita, senza che potesse tornare in gara e con l’ultimo set in cui non ha mai creato problemi al tennista spagnolo.

Finale Nadal-Medvedev

Per assegnare il titolo Nadal dovrà vedersela con il tennista russo, dopo che i due si sono già affrontati a Montreal, dove lo spagnolo si era imposto facilmente in due set.