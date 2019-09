Usa, sale a cinque il numero di vittime a causa delle sigarette elettroniche

Sta diventando un vero e proprio caso ed allarme quello legato ai pazienti ricoverati a causa delle sigarette elettroniche. Nelle scorse settimane sono morte due persone, per gravi infezioni polmonari, come riportato dai medici. Oltre 200 persone si sono recate in ospedale con sintomi simili nei mesi scorsi, mentre ora il numero sarebbe raddoppiato: 450 casi in 33 Stati.

Sono cinque ad oggi le vittime per sigarette elettroniche negli Stati Uniti, come comunicato dalle autorità sanitari. Non sono state rese note le marche o le sostanze utilizzate dalle persone che sono state ricoverate, ma ci sarebbe un elemento ricorrente: i pazienti “fumavano” prodotti contenenti Thc, il principio attivo che si trova nella cannabis.

Le ultime due vittime sono state registrate in California e Minnesota, di anni 55 e 65. Ma tra le 450 persone che sono giunte in ospedale durante l’estate, la maggioranza sarebbe di giovane età. Vengono ricoverati con sintomi di fiato corto, diarrea, vomito e nausea.