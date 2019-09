Brexit, terremoto nel governo: si dimette anche la ministra del lavoro

Non sembrano finire i problemi per Boris Johnson, con le dimissioni della ministra Amber Rudd, del Lavoro e delle Pensioni, annunciate per “protesta” contro l’espulsione dal partito conservatore dei 21 parlamentari che hanno votato contro il No Deal.

“Un attacco alla democrazia e vandalismo politico”, questa la posizione della ministra sul tema, dopo aver affermato di non poter più rimanere all’interno del partito guidato da Boris Johnson, che tra i deputati “espulsi” ha fatto rientrare anche il nipote di Churchill, Nicholas Soames, il quale ha dichiarato che Churchill sarebbe disgustato dalle politiche di Johnson.

“Sono entrata nel Gabinetto in buona fede, questa è una decisione difficile, non avevo precluso il No Deal, visto che poteva essere utile per portare a casa un buon accordo, ma non credo più che l’uscita con un accordo sia l’obiettivo del governo”, queste le parole di Amber Rudd.

Nei giorni scorsi si era dimesso anche il fratello minore di Johnson, Jo Johnson, che si è dichiarato europeista e dunque in disaccordo con le politiche di Boris.