F1, Charles Leclerc vince il Gran Premio d’Italia davanti le Mercedes

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia a Monza davanti le due Mercedes di Bottas ed Hamilton. Gara tutta in testa per il pilota Ferrari, con il compagno di squadra, Sebastian Vettel, che non ha preso parte alla sfida dei primi posti a causa di un testacoda nei primi giri.

Leclerc è riuscito a rimanere davanti alle Mercedes, con i primi tre quarti di gara passati davanti a Lewis Hamilton, che ha tentato più volte il sorpasso sulla Ferrari, causando anche alcuni warning al pilota monegasco.

In partenza i piloti hanno mantenuto la loro posizione, con Vettel che ha perso la quarta piazza finendo sopravanzato da Hulkenberg, in una gara non da ricordare per il pilota Ferrari. Durante i pit stop Hamilton ha cercato il sorpasso anticipando la sosta, ma la Ferrari ha scelto le gomme più dure ed è riuscita a mantenere la testa della corsa fino alla fine, mentre Hamilton con le gomme medie nel finale ha perso performance.

Negli ultimi giri Leclerc ha dovuto tenere dietro Valteri Bottas, che però non ha dato molti problemi, con un errore commesso in curva 1 che ha aiutato Leclerc a mantenere il distacco.