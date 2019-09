Formula 1, dove vedere in diretta tv e streaming il Gran Premio di Monza

Alle ore 15.10 inizierà il Gran Premio d’Italia, a Monza, dopo la pole position di ieri di Charles Leclerc nelle “strane” qualifiche tattiche, con l’ultimo tentativo che non è andato a buon fine per nessuno a causa dell’eccessivo rallentamento nel giro di lancio per tutti i piloti.

Leclerc arriva dalla vittoria in Belgio, che lo ha visto dominare il weekend anche grazie ad una Ferrari che sfrutta a pieno il suo vantaggio in termini di velocità. Per questo oggi in casa Ferrari si spera nel bel tempo, visto che con la pioggia servirebbe maggior carico aerodinamico che andrebbe a favorire la monoposto Mercedes.

Dietro a Leclerc ci saranno le due Mercedes, con Hamilton e Bottas davanti a Vettel, finito in quarta posizione a causa della strategia sulle scie nelle qualifiche. Il Gran Premio di Monza è uno di quelli storici della Formula 1, con il rinnovo con la FIA che è stato firmato pochi giorni fa, in diretta da Piazza Duomo, fino al 2024.

Dove vedere il Gran Premio di Monza in diretta tv e streaming

Per questo weekend Sky ha deciso di trasmettere anche in chiaro il Gran Premio di Monza. Sarà possibile vedere gratis il GP d’Italia su TV8 dalle ore 13.30 con il pre-gara, fino ad arrivare alle 15.10.

Disponibile, senza pubblicità, anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). Inoltre è possibile guardarlo su SkyGo e sul sito ufficiale di TV8 a questo indirizzo.