iPhone 11, il 10 settembre sarà presentato ufficialmente

Il 10 settembre è attesa la presentazione del nuovo iPhone 11, con la Apple che terrà una conferenza allo Steve Jobs Theater alle ore 19 per mostrarlo in anteprima. Non solo iPhone 11 nel Keynote Apple, visto che sono attese novità per iOS 13, il nuovo MacBook e le novità su iPad e Smartwatch.

Come sarà il nuovo iPhone 11

Sono attese tre versioni, come era stato anticipato nelle scorse settimane: iPhone 11, iPhone 11 Pro ed iPhone Pro Max, che andranno a sostituire la versione XS. La versione Pro sarà dotata di uno schermo Oled, mentre farà il suo esordio l’annunciata tripla fotocamera posteriore, con grandangolo. Le tre fotocamere saranno utilizzate dal software Apple per fornire la resa migliore.

Ci sarà un nuovo processore, con i tre modelli che avranno l’A13 di Apple, insieme ad un coprocessore. Inoltre anche la fotocamera frontale sarà potenziata per offrire foto di alta qualità.

Il modello 5G arriverà nel 2020

Apple ha confermato che il modello 5G verrà commercializzato in tempi diversi, mentre le versioni che saranno presentate nei prossimi giorni porranno l’attenzione sul comparto multimediale.