Mostra Venezia, Leone d’oro a “Joker”. Miglior attore a Luca Marinelli

La 76° Mostra del Cinema di Venezia si è conclusa con il Leone d’oro al film Joker, mentre a Luca Marinelli va la Coppa Volti per la miglior interpretazione maschile in Martin Eden. La migliore attrice è Ariane Ascaride.

Il Leone d’oro è andato ad uno dei film più attesi di questo periodo, il Joker di Todd Phillips. La trasposizione dai fumetti, reso realistico anche dall’interpretazione di Joaquin Phoenix. Il regista ha dedicato il Leone d’oro agli attori ed alla troupe. Il Gran Premio della giuria è andato invece a Roman Polanski, con il suo J’Accuse, premio ritirato dalla moglie Emmanuelle Seigner.

Luca Marinelli miglior attore protagonista

È stato Paolo Virzì a consegnare la Coppa Volpi all’attore, in passato già premiato per Non essere cattivo e Lo chiamavano Jeeg Robot, che lo ha vinto grazie a Martin Eden, l’adattamento del libro Jack London realizzato dal regista Pietro Marcello.

“Ringrazio il festival e la giuria, è un’emozione gigantesca ricevere questo premio da voi, prima che vi rendiate conto dell’errore. Grazie al mio regista per il coraggio ed a Napoli che si è donata in questo film. Voglio dedicare questo premio a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare persone che fuggono da guerre. Viva l’umanità e l’amore”, questo il discorso di Luca Marinelli.