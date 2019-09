Russia al voto dopo le proteste: solo un candidato su 200 delle opposizioni

La Russia torna al voto con le elezioni locali, oltre 5mila in tutta la Federazione locale. In totale si eleggono 16 governatori e 13 deputati di diverse regioni, tra cui la Crimea. Ma la base delle proteste sono basate sul rinnovamento del Parlamento, dove si eleggeranno 45 seggi alla Duma, con un totale di 200 candidati, ma solo uno delle opposizioni.

Le opposizioni puntano al “Voto intelligente” per cercare di contrastare il partito di Putin, Russia Unita, dopo le molte proteste per l’impossibilità delle opposizioni a presentarsi alle elezioni.

I candidati “indipendenti”

Senza un partito dietro, i candidati indipendenti hanno dovuto raccogliere 5mila firme per entrare alle elezioni. Ma a luglio molte delle firme raccolte erano state ritenute non valide e la Commissione elettorale aveva respinto le candidature, per questo erano iniziate le proteste. Da quel giorno l’opposizione è scesa in piazza per otto weekend consecutivi.

Gli arresti durante le proteste

Molti dei leader delle opposizioni sono stati arrestati, come Aleksej Navalnyj e Ljubov Sobol. È stata lanciata una piattaforma di “Voto intelligente”, che per ogni regione “suggerisce” quale candidato votare per contrastare quello del partito Russia Unita.