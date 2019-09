Salerno, ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale: evacuate 36mila persone

Sono state evacuate 36mila persone a Battipaglia, in provincia di Salerno, dopo che è stato rinvenuto un residuato bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, inesploso. Le persone sono state evacuate alle ore 5 del mattino, per portare avanti il disinnesco della bomba.

La Protezione civile ha organizzato la zona rossa e controllato che non vi fosse nessun civile nell’area del disinnesco. Sono presenti anche le forze dell’ordine per tenere a distanza la popolazione dalla zona nella quale è stato ritrovato il missile.

Come è stato comunicato, saranno chiusi i varchi dell’autostrada A2 e verrà chiusa anche la statale SS18 e la linea ferroviaria. Non è il primo caso di residuo bellico che viene ritrovato nelle campagne della Penisola. Il disinnesco non dovrebbe durare troppo tempo, l’evacuazione è stata effettuata per precauzione, essendo la bomba di media entità.