Sondaggi elettorali oggi 8 settembre: il M5S guadagna tre punti, stabile il PD

A poche ore dal voto di fiducia del Governo Conte Bis, gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Demopolis fanno notare come il Movimento 5 Stelle sia in netta crescita dopo un periodo di flessione post elezioni europee. Stabile il PD e lieve calo per la Lega rispetto ai sondaggi elettorali della scorsa settimana.

M5S al 22%, la Lega perde un punto

A guadagnare nell’ultima settimana, secondo Demopolis, è stato il M5S, che con la nascita del nuovo Governo e con il giuramento ha guadagnato tre punti percentuali, passando dal 19% al 22%. Stabile il PD al 23%, consensi che non si sono mossi dall’ultima rilevazione dei sondaggi politici di fine agosto, quando era risalito di mezzo punto.

Sondaggi elettorali 8 settembre Demopolis

5 SETT 25 AGO DIFF Lega 32 33 -1 M5S 22 19 +3 PD 23 23 = FDI 6,8 6,8 = FI 6,7 6,2 +0,5 Altri 9,5 12 -2,5

La Lega si è stabilizzata rispetto al sondaggio precedente di Demopolis, quando aveva perso tre punti da fine luglio, mentre in questo caso passa dal 33% al 32%, riducendo le perdite e rimanendo primo partito con un netto vantaggio su PD e M5S.

La crescita del M5S

Non è solo l’istituto Demopolis ad aver certificato la crescita del M5S, ma anche altri sondaggi elettorali degli ultimi giorni hanno evidenziato come il Movimento guidato da Luigi Di Maio sia in trend positivo. Una buona notizia a pochi giorni dalla nascita ufficiale, con il voto di fiducia, del Governo con il PD, che vede anche il consenso della maggioranza degli elettori M5S, come anche quelli del PD.

La salita nei sondaggi del M5S ha favorito anche la “coalizione” di Governo con il PD, che nelle ultime intenzioni di voto aveva superato anche il centrodestra, fermo sotto il 44%.

Nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato con 1.500 interviste per il campione tra il 4 e 5 settembre e fornito al TG3 che lo ha poi pubblicato.