Telefonata tra Donald Trump e Giuseppe Conte: lavoriamo insieme

C’è stata una telefonata nella giornata di giovedì tra il premier italiano Giuseppe Conte ed il presidente americano Donald Trump, come riportato da La Stampa, che ha fornito dettagli anche sui contenuti e le tematiche trattate. La Casa Bianca ha confermato la telefonata ed il giudizio positivo sul nuovo Governo, come aveva già dimostrato con il tweet di Trump su Conte dei giorni scorsi.

Tra i temi trattati la questione russa; la Via della Seta, con la Cina in scontro commerciale con gli Usa; l’accordo con l’Iran; la situazione venezuelana con Guaidò; la Libia, dove si è discusso durante il G7 di tenere una conferenza internazionale.

Una telefonata amichevole

Come riferiscono fonti dei due Governi la telefonata si è tenuta su toni amichevoli e si sono poste le basi per un incontro a breve tra i due leader. A darne notizia è la stessa Casa Bianca, che ha voluto precisare alcuni dettagli sui contenuti della telefonata: gli Usa scommettono sul Governo italiano, con il vertice Nato che sarà occasione per rientrare negli schemi europei a dicembre.

Una possibile occasione di incontro tra Trump e Conte si presenterà nell’ultima settimana di settembre, quando ci sarà l’Assemblea Generale dell’Onu, a cui entrambi prenderanno parte. In questo caso l’incontro avverrebbe a New York, sede dell’Assemblea Generale, oppure a Roma nel mese di dicembre per il vertice Nato.

Mattarella a Washington il 16 ottobre

Inoltre tra i due leader si inserisce il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che il prossimo 16 ottobre sarà in visita a Washington, con una tappa anche in California. Dall’altra parte, il segretario di Stato, Mike Pompeo potrebbe fare una visita al suo paese di origine sempre ad ottobre.