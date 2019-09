US Open, Bianca Andreescu vince il suo primo Slam: battuta Serena Williams

Primo risultato per gli US Open 2019, con la finale femminile che è andata a Bianca Andreescu, 19 anni di origini romene, numero 15 del mondo, che è riuscita a sopravanzare Serena Williams in due set 6-3, 7-5. Un mese fa aveva vinto il Premier 5 a causa di un problema alla schiena dell’avversaria.

Serena Williams non riesce ad ottenere il 24esimo Slam, mentre è il primo per una tennista canadese. Il primo set è dominato dalla giovane Andreescu, che vince con il punteggio di 6-3, grazie ad un doppio fallo della tennista americana. Il pubblico era tutto dalla parte di Serena Williams, che di fatto giocava in casa.

Nel secondo set Serena Williams va sotto per 5-1 e si ritrova ad annullare un match point all’avversaria. La tennista 37enne recupera quattro set, ma alla fine a trionfare è Bianca Andreescu, che non fallisce il secondo match point.